В Якутии пьяный водитель травмировал двух человек

12 ноября в первом часу ночи водитель 1971 г.р., управляя автомашиной Тойота Премио, следуя по ул. Трактовая п. Жатай, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Тойота Платц. В результате ДТП травмы получили два пассажира Тойоты Платц: мужчина 1984 г.р. и девушка 1992 г.р.

В ходе разбирательства на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что водитель, выехавший на «встречку», сел за руль в состоянии алкогольного опьянения: проведенное освидетельствование выявило у нарушителя 1,04 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха.

Сам выпивоха в результате ДТП не пострадал. В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст.12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения: ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2-х лет. Кроме того, пострадавшие в судебном порядке могут взыскать с него ущерб за причиненный вред здоровью.

Если вы стали свидетелем, что нетрезвый водитель намеревается сесть за руль автомобиля или уже управляет им, сообщите об этом в полицию или в дежурную часть Госавтоинспекции (тел. «102», «127»).