В Якутии пьяный водитель съехал с дороги

29 сентября около 12 часов дня на перекрёстке 2 заезда Нэлэгэр — автодорога РАД Нам 80-й километр 71-летний водитель управляя автомобилем марки CHEVRALE NIVA не справился с рулевым управлением, не учел безопасный скоростной режим, в результате совершил опрокидывание транспортного средства с проезжей части дороги.

В результате происшествия водитель получил травму головы и был госпитализирован в медучреждение.

В ходе проверки установлено, что пострадавший мужчина имеет водительское удостоверение по категориям А, А1,В,В1,М, имеет стаж вождения более 30 лет. В течении года к административной ответственности по линии ГИБДД не привлекался. В момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, был пристегнут ремнем безопасности.

Со слов водителя следует, что утром перед поездкой употребил спиртной напиток, а именно половину бутылки водки, после чего сел за руль автомобиля, и при движении не справился с рулевым управлением, в результате чего его на дороге занесло.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения нарушителю придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, а также он будет лишен права управления транспортными средствами на срок до 2-х лет в соответствии с ч.1 с.12.8 КоАП РФ.

ДТП произошло на прямой асфальтобетонной дороге, в светлое время суток.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование.

С начала текущего года по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения на дорогах республики совершено 77 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 18 человек погибли, почти 107 – были травмированы.

Напоминаем, что управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо и влечет не только административную либо уголовную ответственность, но может привести к непоправимым трагическим последствиям.