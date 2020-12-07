В Якутии пьяный водитель сбил двух подростков

5 декабря в 20:20 в с. Сунтар 35-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Королла», совершил наезд на двух 17-летних подростков, которые шли по обочине дороги.

В результате ДТП старшеклассники с различными травмами были госпитализированы в центральную районную больницу.

Выяснилось, что водитель помимо того, что находился в состоянии алкогольного опьянения, не имеет права управления транспортными средствами. Освидетельствование «алкотестером» показало результат 0,856 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина признался, что перед поездкой употребил с друзьями водку. Пешеходов, идущих по краю проезжей части, увидел в последний момент.

Вскоре любителю пьяной езды придётся ответить перед судом за езду в нетрезвом виде водителем, не имеющим права управления, за что предусмотрено наказание в виде административного ареста до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей, и причинение вреда здоровью несовершеннолетним.

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Не допускайте случаев, чтобы ваши родные, знакомые, друзья садились за руль, если во время застолья употребляли алкоголь: несчастье лучше предупредить, чем потом всю жизнь расплачиваться за его последствия, порой, уже непоправимые. Не проходите равнодушно мимо, если видите, что нетрезвый управляет транспортным средством: сообщите номер машины и другие сведения о нарушителе в полицию. В г. Якутске по номерам телефонов — 02, 127, 47-35-69, в районах – по номерам телефонов дежурных частей отделов полиции. Один звонок может уберечь людей от беды!