В Якутии пьяный водитель наехал на дерево, пострадал пассажир

1 ноября около 17 часов в ОГИБДД ОМВД России по Намскому району поступило телефонное сообщение о том, что между селами Маймага и Булус произошло ДТП.

В ходе проверки сообщения было установлено, что на 130-м километре республиканской автодороги «Нам» водитель 1974 г.р., управляя автомашиной «TOYOTA Camry», следуя из с. Маймага в с. Булус, не справился с управлением, съехал с проезжей части, совершил наезд на опору ЛЭП и после — наезд на дерево.

В результате ДТП пассажир 1981 г.р. получил закрытый перелом костей таза и был госпитализирован в хирургическое отделение Намской ЦРБ. Проведенное сотрудниками ГИБДД освидетельствование водителя выявило у него состояние алкогольного опьянения: прибор зафиксировал 0.69 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха. По словам водителя, вместе с братом они рыбачили и распивали спиртные напитки на берегу реки, а затем отправились в поездку до с.Булус. Мужчина признал, что управлял автомобилем в «сильном алкогольном опьянении» и не помнит, как случилось ДТП.

В момент аварии мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель привлечен к административной ответственности по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. будучи уже лишенным такого права, а также по ст. 12.6 КоАП РФ за нарушение правил применения ремней безопасности и по ч.1 ст. 12.37 КоАП РФ- за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Напомним, что наказание за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, если это нарушение не подпадает под деяние, предусмотренное ст.264 ч.1 УК РФ, предусматривает административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо штраф в размере 30 тысяч рублей.

За минувшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 15 водителей в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напоминает: управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо и влечет не только административную либо уголовную ответственность, но может привести к непоправимым трагическим последствиям.