08.04.2022
13:26
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Происшествия
Смертельное ДТП на трассе Колыма по вине пьяного водителя большегруза
7 апреля в 18:15 на 450 км ФАД «Колыма» произошло столкновение автомобилей «ФАВ» и «Тойота Ипсум».
В результате ДТП 29-летний водитель хэтчбека скончался на месте происшествия, водитель большегруза не пострадал.
По предварительным данным «ФАВ», следовавший из п. Нижний Бестях Мегино–Кангаласского района в Чукотский автономный округ, выехал на встречную полосу движения, водитель имел признаки алкогольного опьянение. С его слов, он употребил спиртные напитки после ДТП.
Для установления всех причин и обстоятельств автоаварии материалы переданы в следственные органы.
Фото: пресс-службы.
Источник: УГИБДД МВД по РС(Я).
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