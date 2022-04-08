Смертельное ДТП на трассе Колыма по вине пьяного водителя большегруза

7 апреля в 18:15 на 450 км ФАД «Колыма» произошло столкновение автомобилей «ФАВ» и «Тойота Ипсум».

В результате ДТП 29-летний водитель хэтчбека скончался на месте происшествия, водитель большегруза не пострадал.

По предварительным данным «ФАВ», следовавший из п. Нижний Бестях Мегино–Кангаласского района в Чукотский автономный округ, выехал на встречную полосу движения, водитель имел признаки алкогольного опьянение. С его слов, он употребил спиртные напитки после ДТП.

Для установления всех причин и обстоятельств автоаварии материалы переданы в следственные органы.