В Якутии пьяный устроил стрельбу в доме

Сегодня, 23 сентября, в селе Бердигестях Горного района сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, который устроил пальбу в своём доме, передаёт пресс-служба МВД России по Якутии. Днём в дежурную часть отделения МВД России по Горному району поступило сообщение от жителя частного дома по ул. Пятилетки, он сообщил, что ему угрожают неизвестные лица. Когда на указанный адрес прибыла следственно-оперативная группа, раздался выстрел, хозяин дома крикнул, чтобы никто не входил. После этого полицейские оцепили место происшествия и обезоружили правонарушителя, которым оказался 51-летний мужчина. У него изъяли охотничье ружьё 12 калибра. Во время инцидента никто не пострадал. В доме задержанный находился один. Правоохранительными органами начата проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.