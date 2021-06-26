В Якутии пьяный мужчина на ретротранспорте возил преступное

В мае при проведении рейда сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Хангаласскому району на 111-м километре автодороги регионального значения «Умнас» был остановлен незарегистрированный мотороллер «Муравей». За рулем находился мужчина 1967 г.р. в состоянии опьянения.

Такие транспортные средства выпускались Тульским машиностроительным заводом с 1959 по 1995 годы прошлого века, и сейчас их практически не встретишь на дорогах. Между тем, даже такой раритет при эксплуатации должен быть зарегистрирован в Госавтоинспекции и иметь номерной знак, а его водителю нужны права категории «В1» (так как данного вида т/с отнесены к категории трициклов).

В ходе досмотра транспортного средства среди вещей, находившихся в кузове, инспекторы обнаружили незарегистрированное ружье марки «Иж» 12-го калибра и патроны. Водитель пояснил, что оружие приобрел еще в 1996 году у неизвестного лица. Ружье было изъято.

На днях водитель мотороллера судом был лишен права управления транспортными средствами на полтора года, а также на него наложен штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, в настоящее время проводится проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ.