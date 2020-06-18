18.06.2020
17:45
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Происшествия

В Якутии пьянка закончилась реанимацией

17 июня около в 21:10 минут на 118 км РАД «Умнас» 35-летний мужчина, управляя автомашиной «Тойота Платц», не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил съезд транспортного средства с дорожного полотна с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель с тяжёлыми травмами головы был доставлен в реанимацию, один из пассажиров получил перелом ключицы, второй – отделался испугом. В момент аварии никто из них не был пристегнут ремнями безопасности.

В ходе разбирательств выяснилось, что в тот вечер компания молодых людей отдыхала на природе, где все, в том числе и водитель, распивали спиртные напитки. По пути следования домой автомобилист не справился с управлением на повороте дороги и допустил опрокидывание.

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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