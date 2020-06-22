В Якутии пьяная компания устроила разборки с полицейскими

20 июня в Алдане около 9 часов утра нарядом ДПС была замечена иномарка, за рулём которой находилась 22-летняя девушка-водитель, как было установлено впоследствии, ранее лишенная права управления за вождение в состоянии опьянения. На требование сотрудников ГИБДД остановиться, водитель не отреагировала и продолжила движение, но в итоге была остановлена. Инспектора успели заметить, что водитель поменялась местами с пассажиркой, находившейся в салоне автомобиля.

Кроме девушек в салоне автомашины, на задних пассажирских местах, находились двое мужчин. Все находившиеся в автомобиле лица имели внешние признаки алкогольного опьянения. На требования полицейских предъявить документы, пьяная компания начала оскорблять инспекторов нецензурной бранью.

22-летняя водитель автомашины отказалась выйти из салона и проследовать в служебный автомобиль. Один из мужчин-пассажиров, 25-летний неоднократно судимый житель г. Алдан, попытался схватить одного из полицейских за форменное обмундирование. На неоднократные требования о пресечении противоправных действий не реагировал. В связи с чем в отношении нарушителя была применена физическая сила. Данный молодой человек, а также девушка-водитель были доставлены в территориальный отдел для разбирательства. В её действиях усматриваются признаки совершения преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В отношении молодого человека составлен административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ. (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).

По факту инцидента проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия по результатам которой, в том числе, будет дана оценка действиям инспекторов ДПС.