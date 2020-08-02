В Якутии путем жеребьевки распределили 1 273 квот на добычу охотничьих ресурсов

Сегодня проведена жеребьевку с использованием генератора случайных чисел по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов, на которых устанавливается лимит их добычи, кроме дикого северного оленя и соболя.

Прямая трансляция мероприятия велась на официальном сайте Минэкологии Якутии. В ходе жеребьевки обработано 11 873 заявлений, 1 273 заявителей получили положительный результат.

Результаты жеребьевки в течение 1 рабочего дня после проведения жеребьевки оформляются в виде протокола и размещается на официальном сайте министерства.

Заявителям по окончании жеребьевки направляются уведомления о результатах жеребьевки:

а) в день подписания протокола жеребьевки в личный кабинет заявителя в случае подачи заявки на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов через портал государственных и муниципальных услуг;

б) в течение 5 календарных дней заказным письмом через почтовую связь, на указанную в заявке электронную почту, телефонной, факсимильной связью или любым другим доступным образом, если заявитель не зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.

Заявителям, которым по результатам жеребьевки распределены разрешения на добычу охотничьих ресурсов, также направляются уведомления о необходимости подачи заявления о выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи, в порядке установленным Административным регламентом.

Лица, получившие положительный результат жеребьевки, подают заявления на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов также через портал госуслуг РС(Я) и выбирают дату, время и место получения разрешения с 3 августа до 31 августа текущего года.

Если, после 31 августа текущего года, останутся не распределенные разрешения на добычу охотничьих ресурсов, на которых устанавливается лимит их добычи, осуществляется повторная жеребьевка. На официальном сайте министерства в течение 2 рабочих дней после 31 августа текущего года публикуются количество оставшихся и подлежащих повторной жеребьевке квот добычи охотничьих ресурсов. К жеребьевке допускаются заявки физических лиц, которым по результатам первой жеребьевки не распределены разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит их добычи.