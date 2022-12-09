В Якутии психологи отмечают рост обращений от демобилизованных

Специалисты Республиканского психологического центра отмечают увеличение числа обращений от демобилизованных граждан. Многие приходят на консультацию по рекомендации сослуживцев, которые отмечают облегчение состояния после общения с психологом. Об этом сообщил на брифинге директор Республиканского психологического центра Владимир Скрябин.

«Проводится работа для семей с утратой, в основном в формате дебрифинга. Это оперативный метод помощи, когда люди приезжают на короткий срок из отдаленных районов. Дебрифинг обеспечивает эмоциональное отреагирование, помогает формированию адекватного представления о случившемся, снижает возбудимость, уменьшает риск травматизации дополнительными стрессами», – рассказал о работе психологов Скрябин, сообщает тгк @YakutiaOpershtab