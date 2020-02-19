В Якутии психически больная женщина убила мужчину

Прокуратура Аллаиховского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летней женщины, умышленно убившей мужчину.

Пьяная женщина во время ссоры, на почве личных неприязненных отношений, умышленно нанесла потерпевшему ножевое ранение, от которого последний скончался на месте.

В ходе следствия, согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы у женщины обнаружены признаки временного психического расстройства, которые возникли после инкриминируемого ей деяния.

С учетом позиции государственного обвинителя, на основании представленных суду доказательств действия женщины квалифицированы судом по ч. 1 ст. 105 УК РФ и вынесено постановление о применении мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

Данное постановление вступило в законную силу.