В Якутии прямо в здании МВД полицейский потребовал у бизнесмена взятку

По материалам проверки, проведённой УФСБ России по Республике Саха (Якутия) совместно с ОРЧ СБ регионального МВД, следственным отделом по городу Якутску СУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Якутское». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия (бездействие) в пользу взяткодателя, совершенные с вымогательством, в крупном размере.

По данным следствия, 30 апреля 2021 года оперуполномоченный при проверке павильонов одного из торговых центров в городе Якутске у предпринимателя изъял образцы реализуемых товаров с признаками контрафакта.

В тот же день в здании МУ МВД России «Якутское» полицейский потребовал у бизнесмена взятку в виде денежных средств в сумме 300 тысяч рублей, обещая прекратить начатую проверку.

3 мая 2021 года предприниматель, опасаясь наступления неблагоприятных для себя последствий, был вынужден согласиться с незаконными требованиями полицейского и передать вымогаемую сумму. Сотрудник полиции задержан.

В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В связи с признанием вины и тем фактом, что обвиняемый сотрудничает со следствием, в его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему предъявлено обвинение.

Расследование продолжается.