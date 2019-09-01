В Якутии прозвучал первый школьный звонок в новом учебном году

1 сентября в столице Якутии, Якутске, прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний. Ранним утром на главной площади города собрались первоклассники, которые впервые в жизни переступят порог школы, выпускники, которым в этом учебном году предстоит сдать экзамен на зрелость, мамы и папы, дедушки и бабушки, учителя и воспитатели, все те, кому дорога школьная жизнь.

Якутян с началом нового учебного года поздравил Председатель Правительства республики Владимир Солодов.

«Первое сентября – это наш общий праздник, который знаменует верховенство, ценность знаний в нашем обществе. Мы все должны учиться, начиная с воспитанников детских садов, заканчивая самыми высокими руководителями», — отметил Солодов в своем выступлении.

Премьер-министр подчеркнул, что знания лежат в основе экономического роста и являются базовой главной ценностью в современном обществе. Именно знания позволяют человеку самореализоваться, стать обществу гармоничным и развиваться быстрыми темпами.

Владимир Солодов напомнил, что по поручению Главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева поставлена задача создать условия для самореализации каждого человека независимо от того, где он живет в республике. В первую очередь, это касается школьников.

Председатель Правительства РС(Я) пожелал первоклассникам, которые сегодня впервые переступают порог школы и всем учащимся республики успехов в освоении новых знаний, открытия для себя новых горизонтов. Вместе с тем, глава кабмина поздравил с Днем знаний учителей и педагогическое сообщество Якутии.

«Ваша профессия без преувеличения является главной в нашем обществе. Потому что именно вы создаете будущее. То чему вы учите детей, то какие ценности вы прививаете, станет основой нашего общества на грядущие десятилетия», — сказал Владимир Викторович.

На главной площади столицы Якутии прозвучал первый школьный звонок в этом новом учебном году. Его звон дошел до самых отдаленных наслегов нашей республики, прозвучал во всех городах и селах республики, во всех школах, больших и маленьких.

Сегодня в школах Якутии пройдут открытые уроки и тематические мероприятия, посвященные Году театра в Российской Федерации, Году Консолидации в Республике Саха (Якутия).

На торжественном мероприятии с приветственным словом выступили учитель начальных классов школы №17 г. Якутска Марина Варламова, представитель родительского комитета школы №1 г. Якутска Николай Павлов.