В Якутии пройдет общереспубликанский день приема граждан

5 июня в Якутии пройдет очередной общереспубликанский день приема граждан. С 14 до 18.00 часов жители республики смогут обратиться с вопросами и предложениями в любой исполнительный орган государственной власти и орган местного самоуправления, в том числе и в режиме видеосвязи.

Еще одной особенностью станет возможность разобраться с проблемными вопросами граждан по месту их обращения, даже если они находятся в ведении другого органа власти. Благодаря специальному программному обеспечению появилась возможность во время приема соединиться с любым органом исполнительной государственной власти республики или специалистом местной власти и получить квалифицированный ответ. Анализ обращений показывает, что наибольшее количество обращений поступает в адрес министерства здравоохранения, министерства строительства, министерства труда и социального развития, а также в администрацию городского округа «г.Якутск».

Напомним, что до 2016 года общий прием граждан проводился в республике один раз в год 12 декабря. Затем в течение двух лет общереспубликанский прием проходил дважды в год: 27 апреля и 27 сентября – в государственные праздники республики. С сентября 2018 года было принято решение о проведении общереспубликанского дня приема граждан ежемесячно каждую первую среду. Это позволяет оперативно решать вопросы жителей республики, делает органы власти более открытыми и увеличивает доверие граждан.