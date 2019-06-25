В Якутии проводятся демоэкзамены по стандартам ВорлдСкиллс

С 13 мая по 29 июня в 27 профессиональных образовательных организациях Якутии проводятся демонстрационные экзамены по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Ньюргуна СОКОЛОВА, заместитель министра образования и науки Якутии с рабочим визитом посетила Якутский коммунально-строительный техникум, где проходит демонстрационный экзамен по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы».

В рамках выезда Ньюргуна Афанасьевна ознакомилась с ходом работы экзаменационных площадок, провела рабочее совещание с представителями техникума и встретилась с организаторами экзаменов.

Как сообщил главный эксперт демоэкзамена Тигран АРУТЮНЯН, студенты выполняли 2 модуля средней сложности.

«Первым заданием была сборка каркаса, вторым – шпаклевание. В течение двух дней студенты построили определенный каркас и зашпаклевали его. Отрадно, что ребята быстро все схватывают, а девушки и вовсе набрали самый наивысшие баллы», — отмечает главный эксперт.

Примечательно, что экспертами демонстрационных экзаменов выступают сами работодатели, тем самым выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена получают возможность подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации.

Павел ДЬЯЧКОВСКИЙ, выпускник Чурапчинского колледжа:

— Сдача демоэкзамена, конечно, на деле оказалась сложнее, чем теоретическая часть. Тем не менее, проведение ГИА в таком формате лучше в том плане, что выпускник перед работодателями наглядно показывает свои навыки.

Напомним, что пилотная апробация демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводится с 2017 года. Якутия участвует в этом проекте с момента старта, уполномоченной организацией является Центр развития профессиональных компетенций.

В 2019 году демоэкзамен сдают 598 человек. Перед проведением все экзаменационные площадки прошли аккредитацию. Участниками ГИА в виде демонстрационного экзамена на основе ФГОС ТОП-50 ведется плановая работа по заполнению Дорожной карты подготовки и проведения демонстрационного экзамена в электронной системе интернет мониторинга ГИВЦ.

Все экзамены транслируются на YouTube канале РКЦ Ворлдскиллс Россия в Якутии.