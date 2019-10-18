В Якутии проводится операция «Алкоголь»

Сотрудниками полиции на всей территории республики проводится оперативно-профилактическая операция «Алкоголь».

Во время рейда полицейскими выявлены нарушения в двух магазинах, расположенных по ул. Коммунистической и Заводской в п. Усть-Нера.

На Коммунистической продавец бойко торговала алкогольной продукцией в нарушение времени и без лицензии. Первый факт продажи был зафиксирован в 12:10 часов, в второй восемью минутами позже. В ходе осмотра в магазине, не имеющем разрешения на реализацию алкогольной продукции, обнаружены 24 вида наименований вин, 10 наименований водки, 4 различных видов настоек и два наименования шампанского, а также пиво.

Вся запрещенная к продаже на данном объекте торговли алкогольная продукция в количестве около 200 бутылок изъята.

В другом магазине поселка продавец, также нарушая режим продажи, отпускала товар через подсобное помещение после 20:00 часов. Обнаруженные в помещении 11 бутылок алкогольной продукции изъяты.

Полиция напоминает, что за повторное нарушение законодательства в сфере реализации алкогольной продукции, виновным лицам может грозить уголовное преследование. Также обращаем внимание жителей республики, что большинство преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения, есть случаи отравлений некачественной продукцией.