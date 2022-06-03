03.06.2022
13:17
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В Якутии проводится «Марафон зеленых дел»

       На этой неделе в России проходит экологическая акция «Марафон зеленых дел», приуроченная к Всемирному дню окружающей среды.

      По словам организаторов проекта, его основная цель – привлечь как можно больше людей к участию в акциях по защите окружающей среды. Каждый регион выбирает свои форматы: создание экотроп, озеленение, проведение субботников.

    Основные мероприятия будут проведены 5 июня, где в рамках данной акции Якутия состоятся масштабные субботники по очистке территорий. Самые массовые субботники пройдут в г. Якутске, где примут участие все республиканские организации и предприятия.

    В этот день Минэкологии Якутии для участников организует экофестиваль «Наш лес», в рамках которого пройдут соревнования по сбору вторсырья «Лесные гонки» в районе Птицефабрики, разминка-йога «Дыхание леса» и лотерея.

    Кроме того, 6 июня в Ленском районе в рамках марафона Чернышевским рыбоводным заводом и АК «АЛРОСА» будет осуществлен выпуск личинок ряпушки в реку Лена.

     Минэкологии Якутии призывает принять активное участие в Марафоне зеленых дел и внести свой вклад в дело охраны окружающей среды. 

      При участии и освещении в  мероприятиях акции использование хештеги #марафонЗеленыхДел #МарафонЗеленыхДелЯкутия #ДеньЭколога #5июня2022 обязательна.

Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)

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