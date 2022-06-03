В Якутии проводится «Марафон зеленых дел»

На этой неделе в России проходит экологическая акция «Марафон зеленых дел», приуроченная к Всемирному дню окружающей среды.

По словам организаторов проекта, его основная цель – привлечь как можно больше людей к участию в акциях по защите окружающей среды. Каждый регион выбирает свои форматы: создание экотроп, озеленение, проведение субботников.

Основные мероприятия будут проведены 5 июня, где в рамках данной акции Якутия состоятся масштабные субботники по очистке территорий. Самые массовые субботники пройдут в г. Якутске, где примут участие все республиканские организации и предприятия.

В этот день Минэкологии Якутии для участников организует экофестиваль «Наш лес», в рамках которого пройдут соревнования по сбору вторсырья «Лесные гонки» в районе Птицефабрики, разминка-йога «Дыхание леса» и лотерея.

Кроме того, 6 июня в Ленском районе в рамках марафона Чернышевским рыбоводным заводом и АК «АЛРОСА» будет осуществлен выпуск личинок ряпушки в реку Лена.

Минэкологии Якутии призывает принять активное участие в Марафоне зеленых дел и внести свой вклад в дело охраны окружающей среды.

При участии и освещении в мероприятиях акции использование хештеги #марафонЗеленыхДел #МарафонЗеленыхДелЯкутия #ДеньЭколога #5июня2022 обязательна.