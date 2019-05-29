В Якутии проводится ЕГЭ по математике

29 мая 2019 года в Республике Саха (Якутия), как и по всей стране, проходит первый из обязательных государственных экзаменов — математика. Экзамен проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

На сдачу ГВЭ по математике заявлены 251 выпускника, ЕГЭ по математике базового уровня – 4633, по математике профильного уровня-3347.

Экзамен начался во всех пунктах проведения экзаменов и проходит в штатном режиме.

Чтобы получить аттестат достаточно получить по математике профильного уровня — 27 баллов. Результаты ЕГЭ по математике на базовом уровне оцениваются по пятибалльной шкале.

Свои результаты участники экзаменов могут узнать не позднее 12 июня 2019 года в своей образовательной организации или на сайте www.check.ege.edu.ru .