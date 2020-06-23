В Якутии проверят ёмкостные парки всех нефтескладов

23 июня первый заместитель Председателя Правительства Якутии Алексей Колодезников в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики по вопросу разлива нефтепродуктов в с. Аргахтах Среднеколымского района.

Во вступительном слове первый вице-премьер отметил, что меры реагирования по разливу дизтоплива были приняты своевременно, и поставил задачу по завершению работы по ликвидации аварии.

Напомним, 21 июня в 20 часов 24 минуты по якутскому времени на дизельной станции с. Аргахтах Среднеколымского района произошла утечка дизельного топлива из ёмкости, предположительно, через дно ёмкости.

В 21 часов 40 минут по якутскому времени была начата перекачка дизтоплива из повреждённой ёмкости в другую ёмкость, которая была завершена в 00.35 минут.

На место происшествия из Якутска утром 22 июня вылетела рабочая группа из 15-ти человек, в том числе генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков, генеральный директор АО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев, рабочая группа АО «Сахаэнерго» и сотрудники МЧС.

На заседании с информацией о разливе нефтепродуктов в с. Аргахтах и принятых мерах по ликвидации аварии выступили и.о. генерального директора АО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев и заместитель начальника ГУ МЧС России по РС (Я) Роман Платонов.

По их информации, на реке Алазея установлены заградительные боны длиной 60 метров для локализации загрязнения, участок водной поверхности обработан сорбентами в количестве 170 кг, собрано порядка 8 кубометров загрязнённого и рядом находящегося грунта, на участке вырыт котлован-ловушка для сбора дизельного топлива, утекшего в почву. Площадь загрязнённого участка составляет 90 квадратных метров. На ликвидации аварии задействованы 3 сотрудника МЧС, 20 привлечённых работников «Сахаэнерго», две единицы гусеничной техники, один погрузчик на базе МТЗ, одна мотопомпа, две моторные лодки.

Работу по ликвидации аварии планируется завершить сегодня путём полной выемки загрязнённого грунта для дальнейшей обработки бактериями по обеззараживанию почвы.

Гаврил Алексеев сообщил, что ими совместно с сотрудниками МЧС совершено обследование реки Алазея ниже по течению на 55 км, по итогам которого пятен и следов разлива дизтоплива не обнаружено. Облёт на вертолёте также не выявил следов загрязнения водной поверхности.

Подводя итоги заседания, Алексей Колодезников дал поручение провести проверку ёмкостных парков всех предприятий республики, у кого есть нефтесклады: «Сахаэнерго», ГУП ЖКХ, «Саханефтегазсбыт» и других, в том числе и недропользователей.