04.03.2022
18:40
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Судебная хроника
В Якутии проверили больницу по факту смерти 10 больных ковидом
Жиганская центральная районная больница оштрафована на 75 000 рублей за ненадлежащее оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, сообщает ИА SakhaNews.
Верховный суд Якутии 1 февраля оставил в силе постановление судьи Булунского районного суда от 29 сентября 2021 года о привлечении ГБУ «Жиганская центральная районная больница им. О.Г.Захаровой» (главный врач — Виктория Петрова) к административной ответственности по ч.3 ст.19.20 КоАП РФ, но снизил размер штрафа со 180 до 75 тыс. рублей.
Как установил суд, проверка в больнице была проведена по факту смерти 10 граждан от коронавирусной инфекции, по результатам которой были выявлены многочисленные нарушения законодательства в сфере здравоохранения.
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Фото: SakhaNews.
Источник: SakhaNews.
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