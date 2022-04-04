04.04.2022
17:43
355
Общество
В Якутии провели священный обряд Алгыс за Путина
Общественная организация “ҮС” түмсүү сообщила в соцсети, что был проведен традиционный, священный обряд Алгыс за президента страны Владимира Путина.
В Якутии общественники «Үс» түмсүү, провели традиционный Огненный обряд Алгыс, за нашего президента В.В.Путина, за Россию. Земные Духи, Верховные Божества благословят и будут оберегать наших Российских солдат. Вперёд наша Великая Родина Россия! Уруй! Айхал! Домм!
Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
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