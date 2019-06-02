В Якутии провели первый семейный фестиваль «JOY FEST-2019»

Межрегиональная Общественная Организация «Федерация спидкубинга» по РС(Я) при поддержке заместителя председателя Правительства Якутии Ольги Балабкиной, Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям республики и Министерства по физической культуре и спорту Якутии провели в спортивном комплексе «Дохсун» первый семейный фестиваль «JOY FEST-2019», посвященный Международному Дню защиты детей и Году консолидации в Республике Саха (Якутия).

«Первый летний семейный фестиваль JOY FEST является одним из ярких примеров того, что путём консолидированных и объединённых усилий можно достигнуть высоких результатов и стать участниками работы по решению самых важных вопросов развития республики», — поприветствовала от имени вице-премьера правительства республики Ольги Балабкиной координатор проекта Роза Олесова.

В мероприятии участвовало 26 организаций и общественных объединений, в том числе Межрегиональная Общественная Организация «Федерация спидкубинга» по РС(Я), Детская Школа Дизайна и Архитектуры при союзе Архитекторов Якутии, Керамическая мастерская «Стек», Студия «Mimi Town», Федерация шашек РС(Я), Спортивный туризм ИФКиС СВФУ, «Детский центр робототехники» АНО в РС(Я), Школа танца «Level Up», Дронрейсинг Малая компьютерная Академия, Студия шитья и дизайна «Костюмер», Кулинарная студия «Food Life», Шахматная гимназия АНО в РС(Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В.Манчаары», Федерация национальных настольных игр РС(Я); Федерация национальных настольных игр РС(Я), Бальные танцы «Тэтим», Школа беговела «Я Ка Таю»; Якутское региональное отделение Игры Го.

Организаторы постарались, чтобы дети провели досуг интересно и с пользой. Ребята пробовали себя в лепке глины, создании «слайма», сборке палатки и многом другом. Помимо этого прошли зрелищные и необычные соревнования, в которых приняли участие не только дети, но и их родители: конкурсы рисунков, планки на локтях, конкурс по быстрому сбору кубика Рубика, робофутбол, забег в ползунках.

Заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Руслан Платонов отметил, что вовлечение подрастающего поколения в активные занятия спортом, в интеллектуальные игры и в творчество с учётом их интересов и возможностей является приоритетной задачей, и такие мероприятия дают максимальный эффект в достижении этих целей.

Руководитель Общественной Организации «Федерации спидкубинга» по РС(Я) и генеральный спонсор мероприятия, владелец сети магазинов развивающих игр и головоломок «Joy» Дмитрий Пахомов выразил уверенность в том, что такие масштабные мероприятия, проведённые в рамках Года консолидации в Якутии, будут и дальше востребованы и проводиться на постоянной основе.