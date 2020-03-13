В Якутии провели Чугуновские чтения

12 марта в Мельжехсинской СОШ им. А.В. Чугунова дан старт научно-практической конференции «Чугуновские чтения».

12 марта, на базе МБОУ Мельжехсинская СОШ им. А.В. Чугунова проведена научно-практическая конференция среди обучающихся общеобразовательных организаций Агротехнологической направленности «Чугуновские чтения». В этом году агрочтения посвящены 75-летию Победы ВОВ 1941-1945 гг.

Цель агрочтений – привлечение агрошкол к навыкам научного опыта и самостоятельной исследовательской деятельности, патриотическое воспитание молодежи. В данном мероприятии приняла участие делегация Якутской ГСХА под руководством А.В.Чугунова, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика Академии наук РС(Я), Международной академии аграрного образования.

Данная школа носит имя Афанасия Васильевича Чугунова. Директор школы – Л.Д. Сыромятникова. Агрошкола обучает 100 детей. С 2003 года имеет статус экспериментальной площадки, с 2004 г. – является агропрофилированной школой. Направления деятельности: коневодство, овощеводство (картофель, капуста), ландшафтный дизайн.

Школа имеет две теплицы, земельный участок, где выращивают картофель, сенокосные угодья. Детей не только обучают по школьной программе, но и навыкам труда по сенокосу, выращиванию овощных культур. Также имеются кружки по шашкам, мас-рестлингу, игре на хомусе и др.

За все это время учащиеся школы посетили 51 город и 11 стран мира, занимают призовые места по шашкам международного значения, по мас-рестлингу всероссийского уровня.

В НПК приняли участие 126 детей из 16 школ по 9 направлениям секций из Мегино-Кангаласского, Амгинского, Усть-Алданского и Усть-Майского районов республики. Дети поделились своими практическими опытами, показали наглядно опыт проведения исследований.

Учёные и преподаватели Якутской ГСХА выступили экспертами секций: «Агроинженерия, с/х техника Агробиотехнология, агроробототехника» (руководитель: Юсупов Шабони Тагоевич, доктор технических наук); «Животноводство. Мелкое домашнее хозяйство» (руководитель: Сысолятина Валентина Васильевна кандидат сельскохозяйственных наук); «Растениеводство» (руководитель: Устинова Васёна Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук); «Экономика сельского хозяйства, предпринимательство» (руководитель: Монастырева Ольга Петровна, старший преподаватель экономического факультета ЯГСХА),

Помимо этого были секции: «Ветеринария, биология, экология» (руководитель: Аржакова Александра Петровна, кандидат сельскохозяйственных наук); «Пчеловодство, домашняя аптека» (руководитель: Реев Альберт Виталиевич, кандидат педагогических наук), «Моё село» — (руководитель: Валерий Гаврильевич Никифоров, глава Мельжехсинского наслега МР Мегино-Кангаласский улус) и «Уус-уран ааҕыы».

В целом работа конференции достигла своей цели, ребята очень качественно выполнили свои исследовательские работы и на высоком уровне защитили перед экспертами. Всех участников поздравили с победой и активным участием, также победителям эксперты порекомендовали поступить на учебу в Академию.