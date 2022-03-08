08.03.2022
17:48
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Якутия

В Якутии провели Алгыс за непобедимую Россию 💪

В Якутии провели священный обряд Алгыс за непобедимую Россию — об этом сообщает Үс Түмсүү в своем Инстаграм.

Мы сегодня провели обряд Алгыс для того, чтобы наша победоносная армия вернулась с победой. И чтобы наши братья вернулись живыми и здоровыми! За нашу общую родину — Российскую Федерацию! Уруй! Айхал! — провозглашает Үс Түмсүү.

Фото: Из соцсетей
Источник: @ys3_tymsyy
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