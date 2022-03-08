В Якутии провели Алгыс за непобедимую Россию 💪

В Якутии провели священный обряд Алгыс за непобедимую Россию — об этом сообщает Үс Түмсүү в своем Инстаграм.

Мы сегодня провели обряд Алгыс для того, чтобы наша победоносная армия вернулась с победой. И чтобы наши братья вернулись живыми и здоровыми! За нашу общую родину — Российскую Федерацию! Уруй! Айхал! — провозглашает Үс Түмсүү.

