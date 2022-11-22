В Якутии проведут срочный ремонт на магистральных линиях
Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» в целях повышения качества электроснабжения выполнят срочные ремонтные работы на КВЛ 110 кВ «Майя — Чурапча» и ВЛ 110 кВ «Чурапча — Хандыга».
Так, с 22 по 25 ноября на территории Амгинского, Таттинского, Томпонского, Чурапчинского, Усть-Майского районов будут проведены срочные ремонтные работы по замене, сборке, бурению грунта и установке опор, а также осмотру, техническому обслуживанию, установке и демонтажу оборудования.
Во время плановых работ электроснабжение на территории перечисленных улусов будут обеспечивать дизельные электростанции. Во время перевода нагрузки будут вводится кратковременные перерывы в подаче электроэнергии. Все объекты ГУП «ЖКХ РС(Я)» имеют собственные резервные источники питания.
«Работы на магистральных линиях электропередачи проводятся для повышения надежности электроснабжения потребителей. Техническое обслуживание энергообъектов необходимо проводить постоянно для поддержания объектов в рабочем состоянии и во избежание аварийных ситуаций», — отметил главный инженер ЦЭС Михаил ВАРЕЙКИС.
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