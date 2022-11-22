В Якутии проведут срочный ремонт на магистральных линиях

Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» в целях повышения качества электроснабжения выполнят срочные ремонтные работы на КВЛ 110 кВ «Майя — Чурапча» и ВЛ 110 кВ «Чурапча — Хандыга».

Так, с 22 по 25 ноября на территории Амгинского, Таттинского, Томпонского, Чурапчинского, Усть-Майского районов будут проведены срочные ремонтные работы по замене, сборке, бурению грунта и установке опор, а также осмотру, техническому обслуживанию, установке и демонтажу оборудования.

Во время плановых работ электроснабжение на территории перечисленных улусов будут обеспечивать дизельные электростанции. Во время перевода нагрузки будут вводится кратковременные перерывы в подаче электроэнергии. Все объекты ГУП «ЖКХ РС(Я)» имеют собственные резервные источники питания.