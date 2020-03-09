09.03.2020
17:46
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Якутия

В Якутии проведут проверку по факту умерщвления животных

По факту умерщвления животных в пункте передержки Якутска глава Якутии дал поручение провести проверку.

«В комиссию включат представителей общественности и СМИ», добавил Айсен Николаев.

Напомним, в Якутске зоозащитниками был обнаружен контейнер, полный трупов собак и кошек.

Фото: Sakhalife.ru
Источник: https://twitter.com/AisenNikolaev/status/1236918218167640064
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