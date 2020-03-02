В Якутии проведут мониторинг уровня заработной платы учителей в Арктике
Председатель постоянного комитета Ил Тумэн по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики, член фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена Голомарева 28 февраля 2020 года на Совете Арктики и Антарктиде при Совете Федерации РФ на тему «Особенности развития системы образования и арктических регионах Российской Федерации» выступила с предложением установления фиксированной заработной платы для учителей Арктической зоны.
Как поведала народный
депутат Елена Голомарева, переход на нормативное финансирование существенно
снизил уровень зарплаты учителей в Арктике. В настоящее время начисление
зарплаты формируется с учетом количества учащихся в классах, а на Севере
школьников немного. Якутский парламентарий предложила Министерству образования
и Министерству Дальнего Востока и развития Арктики РФ провести мониторинг
зарплаты учителей в макрорегионе и рассмотреть вопрос установления фиксированной
заработной платы, причем учитывающую разряд учителя, квалификацию и
стимулирующую часть.
Заместитель министра Дальнего Востока и развития Арктики Александр Крутиков согласился с предложением о проведении мониторинга заработной платы учителей по Арктической зоне Республики Саха (Якутия), в том числе, отдельно проанализировать уровень зарплат учителей родных языков КМНС.
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