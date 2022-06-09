09.06.2022
14:47
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Общество

В Якутии проведут мониторинг летних кафе и веранд

На селектором совещании с координатором Федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда» от Михаила Борисовича Терентьева председателя Всероссийского общества инвалидов, Депутата Государственной Думы Российской Федерации и Евгения Александровича Бухарова  председателя общественного совета и Михаила Сергеевича Киселева депутата ГД РФ, заместителя председателя  Партийного проекта «Единая страна – доступная среда», получена установка провести качественный мониторинг летних кафе и веранд в срок до 30 июня 2022 года.

После ВКС, региональный координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Андрей Петров еще раз повторил, что задача мониторинга — это определение доступных кафе и веранд, информирование людей и доступности объектов в летний период. Для исполнения задачи требуется провести переговоры с предпринимателями Республики о необходимости доступности посетителей на объектах, относящихся к общественному питанию. Так Андрей Петров, Екатерина Емелина и Гаврил Чемоханов обсудили шаги проведения мониторинга, а также последовательность привлечения в процесс мониторинга общественников, инвалидов колясочников, а также матерей с детскими колясками.

Важность данного мероприятия в приоритете, так как лето в Якутии короткое, а информирование населения необходимо сделать в начале сезона.

Фото: Пресс – центра РИК ЯРО ВПП «Единая Россия»
Источник: Пресс – центр РИК ЯРО ВПП «Единая Россия»

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