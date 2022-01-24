В Якутии протестируют новый пассажирский самолет

23 января в Якутск из города Жуковский Московской области прибыл самолет МС-21-300 производства Корпорации «Иркут». Воздушное судно пройдет испытания в условиях низких отрицательных температур наружного воздуха.

Испытания проводятся для расширения сертификата типа, который сегодня разрешает эксплуатацию воздушного судна при температуре наружного воздуха у земли минус 30 °C. Ранее системы самолета были успешно протестированы на стендах в температурном режиме до минус 55 °C.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев сообщил, что в дальнейшем самолет МС-21-300 планируют приобрести в рамках единой дальневосточной компании, в том числе и для совершения пассажирских рейсов в республику.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с Корпорацией «Иркут» и в эксплуатации самолетов отечественного производства, в частности, в составе единой дальневосточной авиакомпании. Природно-климатические условия нашей республики позволяют проводить испытания авиационной техники при низких температурах. В аэропорту «Якутск» ранее уже тестировались воздушные суда «Суперджет 100», Ил-96, Бе-200, а также самолеты компаний Airbus и Boeing», — сказал он.

Для проведения испытаний МС-21-300 в Якутск прилетела группа из 70 человек – специалистов Корпорации «Иркут» и опытно-конструкторского бюро им. А.С. Яковлева. Они будут работать в столице республики в течение трех недель.

«Состоявшийся перелет является первым по сочетанию двух факторов – удаленности пункта назначения от города Жуковского и подтверждению работоспособности систем самолета, обеспечивающих комфортный продолжительный перелёт большого количества пассажиров. Будут проведены испытания на расширение возможности эксплуатации самолета при температуре наружного воздуха ниже минус 30 °C. Это продолжение той напряженной работы, которая завершилась в прошлом году получением сертификата типа на МС-21-300. Нам предстоит провести серию испытаний для расширения сертификата и до конца этого года передать первые серийные машины в эксплуатацию авиакомпании «Россия», – рассказал Андрей Богинский, генеральный директор Корпорации «Иркут», заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации по гражданской авиации.

Как добавил управляющий директор ОКБ им. А.С.Яковлева Даниил Бренерман, полет МС-21-300 из Жуковского в Якутск прошел без замечаний.

«Наземные и летные испытания в Якутии будут проходить ориентировочно в течение трех недель в зависимости от температуры воздуха в регионе. Каждому этапу испытаний предшествует выхолаживание самолета – в вечернее и ночное время он будет находиться на открытой стоянке в течение 12 часов. Организационную и техническую поддержку испытаниям нам оказывает Аэропорт «Якутск» и авиакомпания «Якутия», – сказал он.

Напомним, что на днях премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание о развитии гражданского самолетостроения и обновлении парка гражданской авиации. Он отметил, что через пять лет отечественная промышленность будет строить более 100 гражданских самолетов в год. В трехлетнем бюджете на поддержку российского авиапрома заложено свыше 45,5 млрд руб.

Справка:

МС-21-300 – среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его разработку ведет Научно-производственная корпорация «Иркут».

В конце декабря 2021 года МС-21 получил сертификат от Росавиации, и уже в этом году самолеты начнут поступать в авиакомпанию «Россия».