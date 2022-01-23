В Якутии просто неприлично!

Сегодня днем в Якутске синоптики отмечают повышение температуры -24-26 градусов. Завтра, 24 января, дневная температура составит -23-25 С. Как отмечают эксперты, эти показания на 20 градусов выше нормы. «Это просто неприлично!»,- цитирует «Российская газета» научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Роман Менделеевич потрясен: устои климатологии подрываются.

В чем причина данной аномалии? По традиционному календарю до 25 января полагается быть крещенским морозам. По словам метеоролога, по северному побережью европейской и азиатской территории страны перемещаются воздушные массы с Гренландского и Норвежского морей, пишет РИА Новости. Это невероятно теплый воздух для азиатской части страны, а такой длительный процесс наблюдается редко.

Якутгидромет прогнозирует завтра, 24 января, -16-21 градусов в Вилюйске, Ленске, -15-20 — в Алдане, -19-24 — в Оленьке.