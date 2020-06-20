В Якутии прошли учебно-тренировочные водолазные сборы

На текущей неделе водолазы Якутского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра филиала ДВРПСО МЧС России прошли ежеквартальные трехдневные учебно-тренировочные сборы на территории острова Пономарев, находящегося на р. Лена близ г. Якутск.

Сборы проводились в несколько этапов, которые включали в себя: прохождение медицинского осмотра, инструктаж по технике безопасности, доведение до водолазов темы тренировок, подготовка водолазного оборудования, теоретическая подготовка и непосредственное погружение водолазов в воду.

В рамках мероприятия сотрудниками чрезвычайного ведомства были отработаны методы поиска и спасения людей на воде, ориентирование под водой с помощью компаса, «остропка» (обвязывание стропами — прим. ред.) и подъем конструкций из воды, оказание помощи аварийному водолазу, а также оказание первой помощи пострадавшему.

– Основной целью мероприятия стала проверка теоретических и практических навыков водолазов нашего Центра. С каждым разом мы видим, что уровень подготовки наших специалистов растет, что, несомненно, говорит о пользе наших учебно-тренировочных сборов. Подводя итоги, могу с уверенностью сказать, что весь личный состав справился с поставленными задачами, – сообщил Игорь Любинец, начальник водолазного поисково-спасательного подразделения Якутского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра филиала «ФГКУ» ДВРПСО МЧС России