В Якутии прошла встреча по реализации нацпроекта «Здравоохранение»

В Общественной палате Якутии прошла встреча первого заместителя министра здравоохранения Якутии Егора Прокопьева с населением по реализации национального проекта «Здравоохранение» и о планах до 2024 года.

Во время встречи поступили более 10 вопросов и предложений. Граждане отметили необходимость увеличения профилактической работы с целью увеличения у населения ответственности за своё здоровье, прохождения диспансеризации для выявления возможных заболеваний на ранних стадиях. Также поступило предложение о том, чтобы при прохождении пациентами обследования на онкопоиск, результаты напрямую направлялись в прикрепленную поликлинику, к участковому терапевту.

Участники встречи интересовались текущей работой по профилактике употребления алкоголя и о том, какая работа проводится по поддержке активного долголетия, и ведется ли работа по увеличению квот на санаторно-курортное лечение.

Инициатором проведения встречи стал Региональный совет сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», который с июня этого года проводит информационные встречи с гражданами, чтобы каждый желающий мог быть в курсе того, как реализуются национальные проекты на территории нашей республики. Встречи проходят при поддержке Общественной палаты Якутии и отраслевых министерств, ответственных за реализацию Нацпроектов.