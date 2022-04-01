Видео: в Якутии полиция провела операцию «Нелегальный мигрант»

На территории Республики Саха (Якутия) проведен I этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант»

Сотрудниками полиции совместно с другими правоохранительными органами республики проверено 1333 объекта пребывания и трудовой деятельности иностранных граждан, в том числе: 681 – в жилом секторе, 41 – строительства, 118 — торговли и бытового обслуживания, 332 – транспорта, 55 – общественного питания, 5 – сельского хозяйства, 93 – иной сферы, а также 8 объектов промышленности. Всего проверено 1624 иностранных граждан.

Выявлено 177 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. Наложено административных штрафов на сумму 368 тысяч рублей. За нарушения правил дорожного движения иностранными гражданами сотрудниками ГИБДД составлено 109 административных протоколов. Вынесено 37 представлений о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации.

Выявлено 25 фактов, содержащих признаки преступлений в сфере миграции, из них: по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» – 1, по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация» – 3, по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства» – 16,по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков – 5.

Собранные сотрудниками полиции материалы зарегистрированы в территориальных ОВД и направлены для проведения дальнейшей процессуальной проверки. В период проведения установлены 2 иностранных граждан, находящихся в федеральном розыске: гражданин Армении, разыскиваемый за совершение преступления, предусмотренного статьей 266 УК Республики Армения «Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ в целях сбыта» и гражданка Киргизии, разыскиваемая ГУВД г.Бишкек Киргизской Республики.