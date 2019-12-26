В Якутии прошла операция «Фиктивная регистрация»

В целях противодействия фиктивной регистрации граждан РФ и постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, выявления «резиновых квартир» и домов с неограниченным количеством поставленных на учет на территории Республики Саха (Якутия) проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Фиктивная регистрация».

В ходе операции сотрудниками полиции проверены объекты жилого сектора, в т.ч. квартиры, частные дома, общежития, гостиницы, социальные учреждения и другие места компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Всего выявлено 17 административных правонарушений в сфере миграции: по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации – 9, по ч.4 ст.18.9 КоАП РФ «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» – 2; по ч.1 ст.19.27 КоАП РФ «Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета» — 1.

Принято решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации – 2.

Выявлено признаков совершения преступлений в сфере миграции – 5, из них: по ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства» – 4, по ст.322.2 «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ» — 1.