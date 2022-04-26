В Якутии прошла онлайн-ярмарка «Траектория карьеры»

На «Траектории карьеры» представили вакансии резидентов префрежимов и цифровые кадровые сервисы КРДВ

В Якутии состоялась двухдневная онлайн-ярмарка вакансий «Траектория карьеры». По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Государственного комитета Якутии по занятости населения в мероприятии приняли участие более 3,4 тыс. человек. Это выпускники региональных вузов, колледжей, молодые специалисты, находящиеся в поисках работы, представители образовательных организаций, работодателей, профильных ведомств. Кстати, «Траекторию карьеры» Госкомзанятости Якутии при поддержке КРДВ проводят третий раз, за все время в ярмарках приняли участие порядка 15 тыс. человек.

332 предприятия Якутии представили соискателям 1,7 тыс. вакансий на более чем 2 тыс. рабочих мест. Более 1 тыс. человек из отдаленных районов республики смогли подключиться к «Траектории карьеры» онлайн. Для них организовали 134 точки доступа со скоростным интернетом и камерами в 58 муниципальных образованиях.

Вакансии ведущих региональных работодателей представили на специализированном портале «ЯрмаркаВакансийЯкутии.рф» по 14 отраслевым блокам. Большей популярностью пользовались вакансии в здравоохранении, промышленности и геологии, ЖКХ, энергетике и сельском хозяйстве. На площадке «Промышленность и геология» участники интересовались специальностями аппаратчик химводоочистки, слесарь КИПиА и машинист насосных установок. В здравоохранении молодые специалисты хотели бы стать врачами, фельдшерами и педагогами-психологами.

Директор департамента развития трудовых ресурсов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Гасан Гасанбалаев отметил, что проект показал себя эффективным каналом связи крупных компаний и молодежи Якутии, позволил систематизировать прием на работу местных специалистов, предоставил молодежи дополнительные инструменты поиска работы, в том числе образовательные.

«Организаторы «Траектории карьеры» особое внимание уделили новым инструментам карьерного ориентирования молодежи. В частности, профориентационному тестированию, очным консультациям работодателей, новым трендам в экономике и построению карьерной траектории на Дальнем Востоке. Напомню, что актуальные вакансии предприятий-резидентов территорий опережающего развития и Арктической зоны РФ можно также найти на специализированном портале КРДВ «Учиться и работать на Дальнем Востоке и в Арктике». Через форму обратной связи молодые соискатели могут направить заявку на трудоустройство или стажировку, обучение новой профессии, участие в программах переселения и трудовой мобильности, а также воспользоваться мерами поддержки от государства и работодателей, доступными в регионах Дальнего Востока и Арктики», — сообщил Гасан Гасанбалаев.

Одним из центральных мероприятий «Траектории карьеры» стал молодежный форум «Карьерный марафон», который прошел в Центре опережающей профессиональной подготовки г. Якутска с участием представителей городского Центра занятости населения. На форуме приняли участие студенты старших курсов и молодежь, желающие пройти переобучение или повысить квалификацию. Организаторы рассказали о порядке приема заявлений на переобучение, о региональном рынке труда, имеющихся в республике образовательных программах для молодежи, мерах поддержки предпринимателей и самозанятых граждан.

Подводя итоги прошедшей ярмарки, заместитель председателя Государственного комитета Якутии по занятости населения Савва Михайлов отметил, что более трети экономически активного населения Якутии — это молодежь.

«В этом году форум прошел в рамках Декады занятости молодежи, приуроченной к 100-летию Якутской АССР. Программа Декады включала в себя форум «Профессионалы Якутии», серию встреч с молодежью в рамках программы «Местные кадры в промышленность», ярмарку вакансий «Траектория карьеры». Участие в наших мероприятиях экспертов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики стало хорошей традицией. Для нас важно, что КРДВ привлекает к участию работодателей из числа резидентов ТОР и АЗРФ, оказывает нам информационную и экспертную поддержку. За два дня работы «Траектории карьеры» в мастер-классах КРДВ приняли участие около 200 человек», — сказал Савва Михайлов.

IV Республиканская онлайн-ярмарка вакансий для молодых граждан «Траектория карьеры» пройдет в Якутии в сентябре 2022 года.