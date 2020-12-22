В Якутии прошла долгожданная премьера «Сильвы»

В Якутии прошла премьера оперетты Имре Кальмана «Сильва».

19 декабря Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона выпустил долгожданную премьеру оперетты Имре Кальмана «Сильва».

С начала сезона 2020-2021 труппа пережила еще один карантин, когда для зрителя театр был закрыт, но постановочный процесс продолжал идти интенсивно: с ноября все театральные цеха неустанно трудились, артисты поэтапно вводились в работу в рамках карантинного режима.

Над спектаклем работала приглашенная команда: режиссер-хореграф Татьяна Безменова (Москва), дирижер-постановщик Александр Знаменский (Вена, Австрия), художник-постановщик Ирэна Ярутис (Санкт-Петербург) и художник по свету, лауреат театральной премии «Золотая Маска» Евгений Козин (Пермь).

Постановочная группа постаралась воплотить тонкости и нюансы первоначальной оригинальной версии «Сильвы». Однако, якутская «Сильва» не лишена современного прочтения оперетты. По мнению режиссера Татьяны Безменовой, всей команде, которая работала над спектаклем с самого начала удалось сохранить творческое взаимодействие. Как единый организм работали: хор, балет, артисты, музыканты. Именно поэтому каждая смысловая задача спектакля была реализована. Все сцены спектакля как музыкальные, так и текстовые плотно сплетены и являются продолжениям друг друга. Благодаря такому подходу создается цельность восприятия спектакля.

«Я очень довольна работой с якутской труппой. Мне все очень полюбились. Уверена, что зритель тепло примет спектакль, который мы сделали с любовью», — делится своими впечатлениями Татьяна Безменова.

Перед артистами стояла новая задача – освоение жанра оперетты, где солисты и артисты должны не только петь и танцевать, но и суметь освоить каскадные номера. Само пение в оперетте тоже имеет свои нюансы в отличие от драматического жанра. Артисты оркестра тоже выполнили непростые задачи, которые нужно было осуществлять с карантинными ограничениями. Музыканты-духовики работали за пластиковыми перегородками. Репетиции проходили небольшими группами, а затем музыкальную «картинку» нужно было «склеивать», что успешно удалось воплотить дирижеру-постановщику Александру Знаменскому.

«Нам удалось насладиться изысканной партитурой Кальмана, написанной в самых лучших венских традициях. Я благодарен судьбе и театру, что у меня появилась такая возможность поработать в самом северном оперном театре мира. Несмотря на то, что за окном было -50, рядом были теплые и отзывчивые люди», — рассказывает Александр Знаменский.

Директор и художественный руководитель театра Сергей Юнганс отметил:

«Премьера, которую наш театр так долго готовил, наконец, состоялась. Все сложности, возникшие в процессе работы, сделали спектакль только ярче, эмоциональнее, красивее и зрелищнее! Зритель, который придет на спектакль получит огромное удовольствие от набора эмоций и выразительных средств: потрясающие костюмы, выразительный свет, яркие декорации, талант артистов и бессмертная музыка композитора Имре Кальмана! Мы приложили максимум возможных административных и творческих ресурсов, чтобы эта премьера состоялась! Всех ждем с нетерпением в театре!»

«Сильва», которую поставил Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) затронула вечные темы человеческих переживаний, где дружба, любовь, ревность, страсть, надежда и разочарование встречаются на одной театральной сцене. «Сильва» – самая известная оперетта в мире, давно занявшая лидирующее место в репертуарной афише ведущих театров Америки и Европы. Она радует зрителей всего мира уже более ста лет, количество показов по всему миру пересчитать невозможно. Якутский зритель, наконец, получил возможность увидеть этот театрально-музыкальный шедевр у себя на родине, в Якутии.