В Якутии прошел юбилейный X Рождественский фестиваль искусств

Рождественский фестиваль искусств — первый совместный проект Филармонии Якутии и Якутской Епархии.

С 2014 года стало традицией открывать фестиваль 7 января по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа Большим Рождественским концертом на сцене Государственного академического русского драматического театра им. А. С. Пушкина.

В этом году в праздничном концерте приняли участие: Cимфонический хор под управлением Людмилы Шумиловой, струнный ансамбль Arco ARTico, ансамбль саксофонистов Филармонии Якутии, народный вокальный ансамбль «Русь» под руководством Веры Помогаевой, хореографическая студия «Тэтим» (рук. С. Осипова), «Ай-көт» (рук. У. Протопопова), «Дьиэрэн-битии» (рук. О. Намдыкова), учащиеся театрального отделения Детской школы искусств № 1.

Перед началом концерта к жителям и гостям города Якутска обратился архиепископ Якутский и Ленский Роман, поздравив всех присутствующих с праздником светлого Христова Рождества.

Цель фестиваля – сплочение семьи, привлечение к музыкальному искусству детей, юношества, совместному времяпрепровождению с пользой и удовольствием. Поэтому, еще одной хорошей традицией стала совместная подготовка театрализованного представления «Архиерейская рождественская ёлка» коллективами филармонии и театрального отделения Детской школы искусств №1 г. Якутска.

8 января 2023 года в Большом зале Якутской духовной семинарии рождественские представления посетили дети из многодетных и социально незащищенных семей, воспитанники коррекционных школ-интернатов, дети-инвалиды и подопечные Центра помощи и комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья «Берегиня».

Среди приглашенных гостей — региональная общественная организация «Маяк помощи в чрезвычайных ситуациях» РС(Я)», Министерство обороны РФ и МВД по Республике Саха (Якутия).

Каждый гость получил сладкий подарок от владыки Романа, подготовленный участниками православного молодежного движения и студентами Якутской духовной семинарии. Всего в елках приняли участие около двухсот детей.

13, 14 и 15 января X Рождественский фестиваль искусств был представлен в Анабарском улусе.

Артисты Симфонического хора Евгения Илиева, Алексей Солдатов, Дмитрий Никифоров-Келлер и главный хормейстер Людмила Шумилова дали сольные концерты 13 января в КЦ «Алмаз» п. Саскылах и 14 января в КЦ «Долгун» п. Юрюнг-Хая.

В разнообразной концертной программе были представлены произведения классики, современной эстрады, рождественские и новогодние песни.

Концерты прошли в очень теплой, эмоциональной атмосфере, зрители пели вместе с артистами, громко аплодировали и вызывали на бис.

Кроме сольных концертов, артисты Симфонического хора приняли участие в богослужениях – исполнили литургию и молебен с акафистом перед иконой Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» в п. Саскылах; с представителем Русской православной церкви приняли участие в рейде в больницу, поздравили пациентов и медицинских работников с праздниками, а также музыкальные номера были представлены в администрации п. Саскылах.

В благодарность за выступления артистам Филармонии Якутии были подарены шапочки саскылахских мастериц!



