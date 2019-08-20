В Якутии прошел первый открытый чемпионат по Кибатлетике

16 августа во Дворце спорта «50 лет Победы» в рамках Года Консолидации в РС (Я) прошел I открытый республиканский Чемпионат по кибатлетике. 14 спортсменов, использующих протезы в повседневной жизни, соревновались в трех дисциплинах: протезы руки, протезы голени и протезы бедра. Инициатор чемпионата — Автономная некоммерческая организация людей с инвалидностью «Движение без барьеров» РС (Я).

Участники представляли Амгинский, Ленский, Хангаласский, Мегино-Кангаласский, Оймяконский районы и город Якутск. Для кибатлетов была подготовлена специализированная трасса, имитирующая те трудности, с которыми приходится сталкиваться человеку в бытовой деятельности. Например, участники с протезами ног садились и вставали со стула, преодолевали дорожные препятствия и играли в мяч, забивая голы.

Наиболее сложными элементами по технике исполнения в кибатлетике являются задания для участников с протезами рук. Например, взять ряд предметов, как вилка, ложка и уложить на подносе. Переставить протезом руки девять предметов различного веса и формы с одного стола на другой, или провести кольцо на ручке по сложной траектории, не задев контактный стержень. Вроде это обычные бытовые ситуации, но заменить лампочку протезированной рукой не так легко, как кажется.

Для победы необходимо безошибочно выполнить максимальное число заданий за минимальное время. Атмосфера на площадке была невероятная. Все участники старались пройти трассу идеально и быстро. В чемпионате соревновались кибатлеты разного возраста. Самому маленькому участнику Кириллу Кучукову всего 10 лет. Для него это первый опыт, и мальчика поддерживала семья и зрители.

Вдохновила участников и зрителей Уруйдана Аммосова из Оймяконского улуса. Все задания девочка выполняла с особым усердием. Даже те препятствия, которые давались ей с трудом. Ее преодоление вдохновило всех, кто наблюдал за этим. Без преувеличения можно сказать, что это триумф человеческого духа и силы воли.

По словам участников, первый чемпионат на Дальнем Востоке прошел удачно, объединив разных, но единых одной целью людей. Председатель АНОЛСИ «Движение без барьеров» Нюргуяна Попова отмечает, что подобные проекты необходимы, поскольку они меняют отношение людей с инвалидностью к самим себе и отношение общества к ним как к равным.

Специализированная трасса была сооружена Яковом Алексеевым. Все конструкции будут переданы Центру адаптивной физической культуры и адаптивного спорта «Феникс» в поселке Мохсоголлох.

Александр Любинский, генеральный директор Союза «Кибатлетика»:

Чтобы принять участие в кибатлетике, надо хорошо изучить правила. Во-первых, они не представляют ничего сложного. По сути это преодоление бытовых задач, с которым человек сталкивается каждый день. Во-вторых, здесь не надо, как в спорте быть быстрее, выше и сильнее. Здесь главное — это без ошибок и правильно выполнить все задачи. Время на соревновании лишь второстепенный фактор.

Стать кибатлетом может любой человек. На одном из соревнований четырнадцатилетний молодой человек, участвовавший впервые, смог завоевать золото. Вместе с отцом он детально продумал, как пройти трассу, и разработал приемы. Интересно, что он победил чемпионов, которые многократно побеждали на соревнованиях. Это говорит о том, что в кибатлетике открыты большие возможности для всех людей. Надо лишь поверить в себя.

Именно к этому мы и стремимся. К тому, чтобы люди начали преодолевать барьеры, которые их ограничивают. Не надо сидеть дома. Выходите, общайтесь и у вас все получится. Ваши спортсмены смогли доказать это. Своим примером они вдохновили многих, кто был на первом открытом чемпионате по кибатлетике.

Михаил Рябыкин, участник чемпионата:

Неожиданно, что я смог взять призы в двух дисциплинах. Я готовился буквально за день вместе со всеми. В принципе в этих заданиях нет ничего непривычного, но для таких людей, как мы, это нелегко. Я хотел бы отметить двух детей, принявших участие в чемпионате. Их упорство дорого стоит, поскольку не каждый взрослый сможет так справиться, как они.

Уруйдана Аммосова, участник чемпионата:

О чемпионате я узнала примерно месяц назад и решила, что обязательно приму участие. Я соревновалась в двух дисциплинах: протезы голени и протезы бедра. Для меня это было волнительно, поскольку свои протезы я надела только три месяца назад. Хорошо, что мои друзья и родственники были рядом со мной все соревнование. Препятствия были пройдены, и я очень довольна результатом. Главное — это сила духа.

Кирилл Кучуков, участник чемпионата:

Это было круто и в то же время волнительно. Я смотрел ролики соревнований, которые проходят в Москве, а потом пробовал. Для меня оказались самыми сложными заданиями — крутить кольцо и закручивать лампочку. У взрослых сил больше, но мне кажется, что я справился. Если меня еще раз пригласят, я с радостью соглашусь.

Призеры в различных дисциплинах распределились следующим образом.

В дисциплине «Протезы голени»:

I место — Артем Лавров

II место — Афанасий Константинов

III место — Михаил Рябыкин

В дисциплине «Протезы бедра»:

I место — Николай Захаров

II место — Александр Третьяков

III место — Сергей Владимиров

В дисциплине «Протезы рук»:

I место — Михаил Рябыкин

II место — Павел Аргунов

III место — Марк Васильев