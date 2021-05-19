В Якутии прошел Лесопромышленный форум

19 мая прошел III Лесопромышленный форум Республики Саха (Якутия) «Современные технологии: Качество. Конкурентоспособность. Эффективность», который собрал на площадке Арктического государственного агротехнологического университета специалистов в области лесного хозяйства и лесной промышленности, в том числе представителей крупнейших компаний России, поставляющих лесозаготовительное оборудование.

Модератором форума выступил доктор технических наук, профессор кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» факультета лесного комплекса и землеустройства Арктического ГАТУ, руководитель направления «Лесозаготовка» Ассоциации «ЛЕСТЕХ» Игорь Григорьев. Открыл лесной форум Врио ректора Арктического ГАТУ, кандидат биологических наук Константин Кривошапкин. В своём выступлении он отметил, что леса в Якутии — это уникальные растительные сообщества, растущие в условиях сплошной вечной мерзлоты. Во все времена лес для жителей Якутии был домом, где добывали тепло и питание.

Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Алексей Агеев затронул тему лесовосстановления и сохранения лесов республики.

«Традицией стало проведения форума на базе АГАТУ. Несмотря на то, что в нашей республике лесная промышленность не особо развита, благодаря таким форумам проявляется интерес к лесной промышленности республике. На сегодня уже есть потенциальные инвесторы, которые будут заготавливать древесину и осуществлять его переработку на территории нашей республики», – сказал Алексей Агеев.

Приветствуя участников форума, вице-президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Андрей Гончаров отметил, что 2021 год объявлен Годом науки и технологий в России и такое мероприятие, как Лесопромышленный форум Республики Саха (Якутия), является отличной площадкой для того, чтобы поделиться ценной информацией, ознакомиться с технологиями и разработками других коллег.

Исполняющая обязанности заместителя руководителя департамента промышленности Минпромгеологии республики Анна Михайлова: «Лесопромышленный комплекс является перспективным аспектом развития экономики и промышленности региона. Лесопродукция является одним из перспективных направлений Нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт». Из числа участников форума здесь много предприятий, поставляющих специализированную технику для лесопромышленного комплекса. Развитие лесопромышленного комплекса в Якутии имеет большие перспективы и большой потенциал в самом ближайшем будущем. Для развития этой отрасли у правительства стоит ряд задач и мероприятий».

«Технологии в сфере лесного комплекса стремительно развиваются, и если смотреть со стороны лесного хозяйства, то здесь основными, особо важными направлениями являются дистанционный мониторинг лесоизменений, в частности лесных пожаров, борьба с незаконными рубками и, конечно же, лесовосстановление», — резюмировал вице-президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Андрей Гончаров.

Также с открытием мероприятия участников поздравил генеральный директор Ассоциации «ЛЕСТЕХ» Александр Тамби: «Ассоциация «ЛЕСТЕХ» уже несколько лет сотрудничает с АГАТУ. Мы стараемся делать так, чтобы университет по праву занимал свое место в лесопромышленном комплексе в республике как центр лесных компетенций», — сказал Александр.

Ключевым моментом торжественного открытия форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между АГАТУ и ООО ЛПК «Алмас».

Как отметил директор ЛПК «Алмас» Петр Макаров, соглашение подписано с целью взаимодействия по вопросам подготовки кадров в сфере лесопромышленного комплекса: «Компания реализует большой инвестиционный проект, который позволяет заготавливать в год около 450 тыс. кубометров леса. Это в 4,5 раза выше текущих объемов заготовки. Мы готовы разработать и реализовывать совместные планы мероприятий с университетом, направленных на осуществление практической подготовки студентов на предприятии путем реализации части образовательной программы соответствующего профиля, направленной на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций».

Приглашенные гости, участники Лесопромышленного форума внесли свой посильный вклад в озеленение и благоустройство города — на территории главного учебного корпуса вуза посадили молодых саженцев яблонь.

Подготовка высококвалифицированных кадров в области лесного хозяйства, лесозаготовок и деревообработки – одно из ключевых направлений подготовки специалистов в АГАТУ. Так, в 2018 году был создан Факультет лесного комплекса и землеустройства, который и стал основным организатором форума.