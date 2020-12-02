В Якутии прошел конкурс на самую большую рыбу

Фестиваль «Зима начинается с Якутии» вот уже 9 лет популяризирует в стране вечную мерзлоту, якутский холод и северное гостеприимство. В этом году фестиваль прошел в онлайн-режиме. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию интерес к фестивалю не иссякает — благодаря дистанционному формату увеличивается количество участников, расширяется география.

По информации организаторов – Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска, в программу нынешнего фестиваля вошли 8 проектов учреждений культуры и творческие инициативы граждан.

Одним из них стал фотоконкурс на самую большую рыбу Якутии «Тойон Балык». Он был разделен по номинациям «Карась», «Таймень», «Нельма», «Чир», «Приз зрительских симпатий» и «Выбор жюри» (специальный приз телепроекта «Охота и рыбалка в Якутии»). В фотоконкурсе «Тойон Балык» приняли участие 25 участников из Булунского, Верхневилюйского, Чурапчинского, Вилюйского, Абыйского, Верхоянского, Анабарского, Аллаиховского, Булунского, Анабарского, Среднеколымского улусов и города Якутска.

По решению компетентного жюри в номинации «Карась» победителем стал Анатолий Попов из села Хампа Вилюйского улуса. В номинация «Таймень» звание победителя присуждена Анастасии Ивановой из г. Якутска, а в номинации «Нельма» победителем стала Анастасия Шкулева из села Чокурдах Аллаиховского улуса. В номинации «Чир» победы удостоился Василий Сивцев из г. Якутска, а «Приз зрительских симпатий» достался Сайааре Пермяковой из г. Якутска. «Выбор жюри» (специальный приз от телепроекта А. Борисова «Охота и рыбалка в Якутии») достался Анастасии Ивановой из г. Якутска.

Народный фотоконкурс «Тойон Балык» прошел с 16-30 ноября 2020 года на платформе Инстаграм в аккаунте Управления культуры и духовного развития г. Якутска @upravlenie_cultury_yakutsk. Соорганизатором выступил телепроект Александра Борисова «Охота и рыбалка в Якутии», в лице ведущего Ильи Александровича Борисова.