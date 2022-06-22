В Якутии прошел Конгресс Международной федерации мас-рестлинга

22 июня в рамках IV Чемпионата мира по мас-рестлингу, посвященного 100-летию образования Якутской АССР, в Якутске состоялось заседание Конгресса Международной федерации мас-рестлинга.

Членов Международной федерации мас-рестлинга с прибытием на якутскую землю поприветствовал Глава Якутии Айсен Николаев. Ил Дархан подчеркнул, что IV чемпионат мира по мас-рестлингу станет одним из главных событий юбилея республики.

Он отметил, что благодаря системной работе Международной федерации под руководством Александра Акимова мировая семья мас-рестлинга объединяет сегодня национальные федерации на пяти континентах планеты.

«Как Глава Республики Саха (Якутия) считаю продвижение мас-рестлинга в программу Олимпийских Игр – одним из ключевых приоритетов развития спорта высших достижений Якутии. Именно мас-рестлинг может осуществить напутствие Президента Владимира Владимировича Путина о том, что национальные виды спорта народов России должны продвигаться в олимпийские дисциплины», — сказал Айсен Николаев.

Глава Якутии сообщил, что для дальнейшего продвижения якутского национального вида спорта принято решение о создании в Якутии Международного центра мас-рестлинга. По поручению Айсена Николаева Правительство Республики Саха (Якутия) совместно с Международной федерацией мас-рестлинга уже начали работу в этом направлении.

Задачами Международного центра мас-рестлинга являются реализация международных проектов и мероприятий в области спортивного образования, науки, инноваций и маркетинга, планирование и сопровождение развития мас-рестлинга в мире. Также Международный центр должен дать экономический эффект. Предполагается, что его деятельность повлечет за собой бизнес–инициативы предпринимателей в самых разных отраслях. Например, в производстве инвентаря и спортивной экипировки, рекламной и сувенирной продукции, проектов в сфере дизайна.

В завершение своего выступления руководитель региона вручил государственные награды республики. За значительный вклад в развитие мас-рестлинга на российском и международном уровнях, пропаганду и популяризацию национальных видов спорта за пределами республики Грамотой Главы РС(Я) награжден вице — президент Международной Федерации мас-рестлинга, президент Федерации мас-рестлинга Федеративной Республики Бразилия ВилмарСилва Оливейро. Юбилейные знаки республики «100 лет Якутской АССР» вручены членам Президиума Международной федерации мас-рестлинга.

В заседании Конгресса Международной федерации мас-рестлинга принял участие председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Алексей Еремеев.

На заседании с докладом о развитии мас-рестлинга в мире выступил президент Международной федерации мас-рестлинга Александр Акимов. Он сообщил, что сегодня в состав Международной федерации мас-рестлинга входят более 50 национальных федераций, а Всероссийской федерации – 63 региональных федераций и отделений.

О IV Чемпионате мира по мас-рестлингу в г. Якутске информацию представил заместитель Председателя Правительства РС(Я), председатель организационного комитета Сергей Местников.

Вице-премьер озвучил, что сегодня в республику прибыло 207 человек из 42 стран, в том числе спортсменов – 132, тренеров – 13, представителей национальных федераций стран – 25. Организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата мира по мас-рестлингу провел большую работу по приглашению спортсменов из зарубежных стран, аккредитации и оформлению виз.

На заседании о деятельности национальных федераций мас-рестлинга выступили руководители национальных федераций мас-рестлинга.

Чемпионат мира по мас-рестлингу пройдет с 23 по 24 июня в ЦСП «Триумф» г. Якутска на трёх помостах. В чемпионате примут участие спортсмены из 41 страны в том числе из России, Азербайджана, Аргентины, Белоруссии, Бенина, Бразилии, Венгрии, Греции, Индии, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, России, Сербии, Словакии, Того, Узбекистана, Анголы, Афганистана, Гаити, Ганы, Египета, Замбии, Йемена, Индонезии, Иордании, Ирака, Ирана, Казахстана, Камеруна, Кении, Колумбии, Конго, Кот-д’Ивуара, Мавритании, Марокко, Сирии, Нигерии, Сомали, Таджикистана, Туниса, Туркменистана.