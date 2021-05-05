05.05.2021
09:16
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Происшествия
В Якутии пропавшую неделю назад девочку нашли живой
В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратились представители школы о том, что пропала 13-летняя девочка.
Вскоре инспектором по делам несовершеннолетних было установлено, что несовершеннолетняя уехала к подруге в п. Мохсоголлоох Хангаласского района Якутии.
Девочка отсутствовала дома в течение недели. Отец за это время в полицию не обращался. В Якутск несовершеннолетняя была доставлена инспектором ПДН, выехавшим в Хангаласский район по сообщению классного руководителя.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха(Якутия)
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