В Якутии пропавшую неделю назад девочку нашли живой

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратились представители школы о том, что пропала 13-летняя девочка.

Вскоре инспектором по делам несовершеннолетних было установлено, что несовершеннолетняя уехала к подруге в п. Мохсоголлоох Хангаласского района Якутии.

Девочка отсутствовала дома в течение недели. Отец за это время в полицию не обращался. В Якутск несовершеннолетняя была доставлена инспектором ПДН, выехавшим в Хангаласский район по сообщению классного руководителя.