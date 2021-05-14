В Якутии пропавший камазист найден живым

В Службу спасения Якутии поступило сообщение от женщины о том что ее супруг, выехавший на автомобиле КАМАЗ из с . Сасыр в Зырянку, пропал без вести.

Решением КЧС РС (Я), Службы спасения РС (Я) было поручено организовать поиски с применением вертолёта. Для экономии бюджетных средств было принято решение вертолет поднять из п. Зырянка. Возглавил группу Дмитрий Третьяков, помогли в поиске начальник ПЧ- 1 Виктор Данилов, пожарный Виктор Жеребцов , фельдшер ЦРБ и сотрудник полиции.

После непродолжительных поисков машина была обнаружена. Мужчину 1958 г.р. эвакуировали в п. Зырянка, где поместили в ЦРБ для обследования. Состояние пострадавшего удовлетворительное. Служба спасения Республики Саха (Якутия) выражает благодарность всем спасателям медикам, полиции и экипажу «Полярных авиалиний» за помощь в спасении человека.