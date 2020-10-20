В Якутии пропали детдомовцы

К сожалению, иногда случаются ситуации, когда пропадают наши близкие или знакомые люди. Особую тревогу у полиции вызывает розыск без вести пропавших детей и подростков. Оказавшись в такой ситуации, дети могут стать жертвами преступлений. Но зачастую подростки покидают места жительства и учебы, не осознавая, что на их розыск задействуются значительные силы и средства.

Так, сотрудниками полиции были установлены местонахождения троих подростков, которые являются воспитанниками детских домов.

В Алданском районе Якутии ушли из учреждения и не давали о себе знать 15-летняя и 17-летняя девушки. В дежурную часть обратились обеспокоенные воспитатели. Как выяснилось, девушки не в первый раз сбегают из детского дома. В итоге одну из воспитанниц нашли около магазина, вторую сотрудники ГИБДД обнаружили на улице. Обе девушки возвращены в учреждение.

Заставил поволноваться воспитателей из 17-летний подросток из Оймяконского района. Вечером юноша не вернулся вовремя в учреждение. Местонахождение без вести пропавшего было установлено в тот же день. Оказалось, что юноша всё это время гулял со своими друзьями на улице.