15.09.2022
14:35
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Происшествия

В Якутии пропал человек!

Пропал человек — сообщает телеграм-канал оперативных новостей Нерюнгри NeruInfo.

Глумин Виктор Александрович, 34 года.

Дата и место: 07.09.2022, Нерюнгри.

Приметы: Плотного телосложения, волосы короткие, темные.

Особые приметы: Горбится. Возможно особенности психического характера.

Был одет: Черная футболка.

ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ!

Фото: https://t.me/neruinfo
Источник: https://t.me/neruinfo

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