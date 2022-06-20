В Якутии промышленное производство превысило показатели прошлого года

В Якутии за первые пять месяцев 2022 года по сравнению с прошлым годом увеличилась добыча полезных ископаемых и объём инвестиций в основной капитал. Предварительные данные опубликовал Саха(Якутия)стат.

Как ранее отмечал глава республики Айсен Николаев, регион переходит от антикризисных мер к реализации долгосрочной стратегии. Сегодня Якутия входит в десятку лидеров страны по темпам экономического роста. Валовой региональный продукт увеличился с 1 триллиона рублей в 2018 году до 1,29 триллиона в 2021 году.

Индекс промышленного производства в Якутии составил 111,3% к уровню прошлого года. Рост идёт за счёт увеличения добычи угля и руд цветных металлов.

Добыча и обогащение угля и антрацита составила 124,4% и обеспечена за счёт таких предприятий, как «Эльгауголь» и ГОК «Денисовский», добычей нефти (109,7%) и газа (132,5%) ПАО «Газпром» на Чаяндинском месторождении, добычей руд цветных металлов (107,9%) «Нерюнгри-Металлик» и предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых.

Объём инвестиций в основной капитал за январь-май 2022 года составил 135,96 млрд рублей или 115,7% к январю-маю 2021 года за счёт разработки Чаяндинского месторождения ТОСП ООО «Газпром-инвест и ТОП ООО «Газпромнефть-заполярье», а также разработкой Среднеботуобинского месторождения ООО «Таас-ЮряхНефтегазодобыча».