В Якутии прокуратура запретила пансионат для пожилых в частном доме

В течение последних лет на территории Дальнего Востока сохраняется значительное

количество лиц, пострадавших от техногенных пожаров. Основной объем возгораний

в зданиях и сооружениях (более 65 %) приходится на жилой сектор

За 2022 год зафиксировано более 41 тысячи таких возгораний, из них пятая часть (8,4

тыс.) произошли в жилых помещениях. Наибольшее их количество зарегистрировано в

Приморском (12 тыс.), Забайкальском (7,2 тыс.), Хабаровском (6,3 тыс.) краях,

Республике Бурятия (4,8 тыс.) и Амурской области (3,9 тыс.). За последний год

значительный рост техногенных пожаров отмечен в Забайкальском крае (с 4,9 до 7,2 тыс.

) и Республике Бурятия (с 3,5 до 4,8 тыс.). От огня и продуктов горения в округе погибло

570 человек, в том числе 28 детей.

Основными причинами происшествий явились: аварийный режим работы электрических

сетей и оборудования, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной

безопасности.

За прошедший год прокурорами выявлено более 7,3 тысяч нарушений законодательства

о пожарной безопасности. Повсеместно пресекались факты неполноты финансирования

принятых муниципальных программ, первичных мер пожарной безопасности,

непроведения профилактической работы с населением.

По требованию прокуроров Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского

краев, Амурской, Магаданской областей пресечены случаи неисполнения норм

пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. В Республике Саха

(Якутия) по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное

дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ по факту неправомерного использования частного жилого

дома для размещения пансионата для круглосуточного пребывания пожилых людей.

Решением районного суда по иску прокурора его деятельность запрещена.

Во всех регионах в округе приняты меры к устранению нарушений, связанных с

неосуществлением работы по категорированию помещений, установке автоматической

пожарной сигнализации, систем оповещения, необеспечением работников средствами

индивидуальной защиты и пожаротушения, загромождением путей эвакуации и другие.

Территориальными органами МЧС России по республикам Бурятия и Саха (Якутия),

Забайкальскому, Приморскому краям, Амурской, Магаданской, Сахалинской областям

после прокурорского вмешательства исключены случаи волокиты при проведении

внеплановых проверок, бездействия по выявленным нарушениям и привлечению

виновных лиц к ответственности, ненадлежащего контроля за исполнением

предписаний, затягивания сроков рассмотрения административных дел.

В текущем году под пристальным надзорным вниманием прокуроров находятся вопросы

реализации нововведений, связанных с установкой за счет средств региональных и

местных бюджетов автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях

многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.