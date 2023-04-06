В Якутии прокуратура запретила пансионат для пожилых в частном доме
В течение последних лет на территории Дальнего Востока сохраняется значительное
количество лиц, пострадавших от техногенных пожаров. Основной объем возгораний
в зданиях и сооружениях (более 65 %) приходится на жилой сектор
За 2022 год зафиксировано более 41 тысячи таких возгораний, из них пятая часть (8,4
тыс.) произошли в жилых помещениях. Наибольшее их количество зарегистрировано в
Приморском (12 тыс.), Забайкальском (7,2 тыс.), Хабаровском (6,3 тыс.) краях,
Республике Бурятия (4,8 тыс.) и Амурской области (3,9 тыс.). За последний год
значительный рост техногенных пожаров отмечен в Забайкальском крае (с 4,9 до 7,2 тыс.
) и Республике Бурятия (с 3,5 до 4,8 тыс.). От огня и продуктов горения в округе погибло
570 человек, в том числе 28 детей.
Основными причинами происшествий явились: аварийный режим работы электрических
сетей и оборудования, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной
безопасности.
За прошедший год прокурорами выявлено более 7,3 тысяч нарушений законодательства
о пожарной безопасности. Повсеместно пресекались факты неполноты финансирования
принятых муниципальных программ, первичных мер пожарной безопасности,
непроведения профилактической работы с населением.
По требованию прокуроров Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского
краев, Амурской, Магаданской областей пресечены случаи неисполнения норм
пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. В Республике Саха
(Якутия) по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное
дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ по факту неправомерного использования частного жилого
дома для размещения пансионата для круглосуточного пребывания пожилых людей.
Решением районного суда по иску прокурора его деятельность запрещена.
Во всех регионах в округе приняты меры к устранению нарушений, связанных с
неосуществлением работы по категорированию помещений, установке автоматической
пожарной сигнализации, систем оповещения, необеспечением работников средствами
индивидуальной защиты и пожаротушения, загромождением путей эвакуации и другие.
Территориальными органами МЧС России по республикам Бурятия и Саха (Якутия),
Забайкальскому, Приморскому краям, Амурской, Магаданской, Сахалинской областям
после прокурорского вмешательства исключены случаи волокиты при проведении
внеплановых проверок, бездействия по выявленным нарушениям и привлечению
виновных лиц к ответственности, ненадлежащего контроля за исполнением
предписаний, затягивания сроков рассмотрения административных дел.
В текущем году под пристальным надзорным вниманием прокуроров находятся вопросы
реализации нововведений, связанных с установкой за счет средств региональных и
местных бюджетов автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях
многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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