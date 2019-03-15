В Якутии прокуратура ополчилась на судебных приставов

По заявлению прокуратуры признано несоответствующим требованию закона бездействие судебных приставов-исполнителей.

Прокуратура Удачного провела проверку соблюдения законодательства об исполнительном производстве.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства судебными приставами-исполнителями Удачнинского районного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в течение длительного периода времени не приняты меры по взысканию с ООО «Городской рынок» страховых взносов, пеней и штрафов.

В частности, при наличии данных о наличии денежных средств на счете должника, судебным приставом-исполнителем только спустя более 1 года, вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, которое не исполнено. При этом, причины неисполнения указанного постановления судебным приставом-исполнителем не выяснены, меры, направленные на понуждение к исполнению кредитно-банковским учреждением названного выше постановления, не предприняты.

Неисполнение исполнительного документа судебным приставом-исполнителем влечет существенное нарушение интересов государства и общества, поскольку приводит к необоснованному освобождению должника от исполнения возложенной на него законом обязанности по уплате страховых взносов.

В связи с указанным прокуратура обратилась в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с заявлением о признании бездействия судебных приставов-исполнителей Удачнинского районного отдела судебных приставов по взысканию страховых взносов, пеней, штрафов несоответствующим требованиям Федерального закона «Об исполнительном производстве» и возложении обязанности устранить допущенные нарушения и принять предусмотренные законом меры по исполнению требований исполнительного документа.

Суд рассмотрел и удовлетворил требования прокурора.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.