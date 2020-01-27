27.01.2020
15:10
133
Происшествия
В Якутии прокуратура не теряет бдительность
В Сунтарском районе казенное учреждение оштрафовано за нарушение антикоррупционного законодательства. Как выяснила прокуратура района, учреждение приняло на работу бывшего главу муниципального образования и не уведомила об этом в установленный срок администрацию муниципалитета.
Прокуратура района возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении. Суд рассмотрел и согласился с позицией прокурора, признав учреждение виновным в совершении административного правонарушения, с назначением наказания в виде штрафа в сумме 100 тыс. рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
Фото: Открытые источники
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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